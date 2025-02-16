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Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın
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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 3-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından Galatasaray derbisiyle ilgili sorulan soruya verdiği yanıtla gündem oldu. Anderlecht ve Galatasaray ile oynanacakları karşılaşmalar sorulan Mert Hakan, "Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de 3-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Mert Hakan Yandaş, 3-1 galibiyetin ardından Galatasaray derbisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"HEM ELİMİ HEM SARI KARTI SAKINDIM"

Mert Hakan Yandaş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakip iyi analiz etmiş, oyuna iyi başladılar. Onları çözene kadar topa iyi sahip oldular. Biz düştüğümüzde taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmak çok önemliydi. Futboldaki en güzel şey kazanmaya alışmak, oyun önemli ama kazanmak daha önemli. Ben hem elimi hem 3 sarıyı sakındım. Zor bir gündü benim için. Çok şükür kazasız belasız geçtim" dedi.

GALATASARAY SORUSUNA BOMBA CEVAP

Mert Hakan Yandaş, Anderlecht ve Galatasaray ile oynanacak maçlar için gelen soruya, "Bizim için önemli olan Anderlecht maçı, 3-0 kazandık ama ona konsantreyiz. Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız" yanıtını verdi. Deneyimli orta sahanın bu cevabı, iki takım taraftarları arasında kısa sürede viral oldu.

SÜPER LİGDE "DALYA" DEDİ

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, ligde dalya dedi. Mert Hakan, Kasımpaşa karşılaşmasıyla bu sezon ligde 3. kez ilk 11'de şans buldu. Deneyimli orta saha, Kasımpaşa maçıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, 82. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

dogru demiş niye şaşırıyon buna o maç bitsin öyle bakıcaklar gs maçına

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Haber Yorumlarıhacı avcı:

neresi bomba adam doğru söylüyor

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

adamım ya tam bir Fenerbahçeli

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