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Herkes bu kareyi konuşuyor! Jude Bellingham, milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı paylaştı

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İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü İngiliz futbolcusu Jude Bellingham, bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğinde bir araya geldiği milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ile olan fotoğrafını "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notuyla paylaştı. Etkileşim yağmuruna tutulan Bellingham'ın paylaşımı, en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğe katıldı. 21 yaşındaki sporcu, kendisi gibi etkinliğe davet edilen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham ile de bir araya geldi.

Herkes bu kareyi konuşuyor! Jude Bellingham, milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı paylaştı

SÜMEYYE, BELLINGHAM İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Belligham ile çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Çokça etkileşim alan bu paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İNGİLİZ YILDIZ DA PAYLAŞIM YAPTI

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, Instagram hesabından milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile olan fotoğrafını paylaştı. 21 yaşındaki süper star, "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notunu düşüp Türk bayrağı ve kalp emojisi paylaşımında bulundu. Bellingham'ın paylaşımı en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Bellingham'ın paylaşımı;

Herkes bunu konuşuyor! Jude Bellingham, milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jude Bellingham Sümeyye Boyacı Real Madrid Almanya 3-sayfa Yaşam Dünya Spor

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