Herkes bu kareyi konuşuyor! Jude Bellingham, milli yüzücü Sümeyye Boyacı'yı paylaştı

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğe katıldı. 21 yaşındaki sporcu, kendisi gibi etkinliğe davet edilen Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Jude Bellingham ile de bir araya geldi.

SÜMEYYE, BELLINGHAM İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, Real Madrid'in İngiliz futbolcusu Jude Belligham ile çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı. Çokça etkileşim alan bu paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İNGİLİZ YILDIZ DA PAYLAŞIM YAPTI

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, Instagram hesabından milli yüzücü Sümeyye Boyacı ile olan fotoğrafını paylaştı. 21 yaşındaki süper star, "Gerçek ilham Sümeyye Boyacı" notunu düşüp Türk bayrağı ve kalp emojisi paylaşımında bulundu. Bellingham'ın paylaşımı en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

Bellingham'ın paylaşımı;