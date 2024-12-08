Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"
Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

Görüntü infial yarattı, paranın patronundan açıklama geldi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da Metehan Baltacı, karşılaşmanın 15. dakikasında topa ceza sahasının hemen dışında elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü. Sivasspor pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulunsa da hakem kararını değiştirmedi.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 15. dakikasında 10 kişi kaldı.

METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Takımını 10 kişi bırakan 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.

İÇERİDE Mİ DIŞARIDA MI?

Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem serbest vuruş ve kırmızı kart kararında kaldı.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı
img

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
img

Devrilir devrilmez aynısını yaptılar! Esad'ın kaderi de Saddam gibi oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.