Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 15. dakikasında 10 kişi kaldı.

METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.

TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Takımını 10 kişi bırakan 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.

İÇERİDE Mİ DIŞARIDA MI?

Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem serbest vuruş ve kırmızı kart kararında kaldı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS