Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da Metehan Baltacı, karşılaşmanın 15. dakikasında topa ceza sahasının hemen dışında elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan gelen uyarı sonrası kırmızı kart gördü. Sivasspor pozisyonun ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle penaltı itirazında bulunsa da hakem kararını değiştirmedi.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin 15. dakikasında 10 kişi kaldı.
METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçın 12. dakikasında Rey Manaj'ın topu kurtarmak isterken Metehan'ın elle müdahale etmesi gerekçesiyle hakem Turgut Doman sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR hakemi Alper Çetin'in uyarısıyla pozisyonu VAR'da inceleyen Doman, Metehan'ın son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kartına başvurdu ve Galatasaray 10 kişi kaldı.
TRABZONSPOR MAÇINDA YOK
Takımını 10 kişi bırakan 22 yaşındaki stoper, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçında da forma giyemeyecek.
İÇERİDE Mİ DIŞARIDA MI?
Sivassporlu oyuncular pozisyonun içeride olduğu gerekçesiyle penaltı itirazlarında bulundu ancak hakem serbest vuruş ve kırmızı kart kararında kaldı.
İşte o pozisyon;