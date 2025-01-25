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Herkes bu pozisyonu konuşuyor: VAR incelemesi 7 dakika sürdü

Herkes bu pozisyonu konuşuyor: VAR incelemesi 7 dakika sürdü
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Alanyaspor'un RAMS Başakşehir'i 5-4 yendiği karşılaşmada yaşananlar VAR'ı yine tartışmaya açtı. Konuk takımın penaltı beklediği pozisyonun incelemesi 7 dakika sürdü. Turuncu-lacivertliler de bu pozisyonda yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i müthiş bir geri dönüşe imza atarak 5-4 mağlup etti. Sezonun en gollü karşılaşmasındaki VAR incelemesi tartışmaları yeniden başlattı.

VAR İNCELEMESİ 7 DAKİKA SÜRDÜ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehir, elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Emre Kargın, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Kargın, pozisyondan önce Kemen'in rakibinden sıyrılırken faul yaptığını işaret etti ve faul verdi. Bu pozisyonun sonuca bağlanması tam 7 dakika sürdü.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ

RAMS Başakşehir, bu pozisyonda yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterdi. İstanbul ekibi açıklamasında, "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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