Haber : Herkes, "Bu nasıl teklif" diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkes, "Bu nasıl teklif" diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için Premier Lig ekibi Tottenham devreye girdi. İngiliz devi, milli futbolcu için teknik direktör Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği Lo Celso'yu takasta kullanmak istediği belirtildi. Sosyal medyada büyük ses getiren haber sonrası futbolseverler, 35 milyon euro piyasa değeri bulunan Hakan'a karşılık 22 milyon euroluk Lo Celso'nun önerilmesine "Bu nasıl teklif" şeklinde yorumlarda bulundu.

Antonio Conte yönetiminde bu sezon Premier Lig'de zirveyi hedefleyen Tottenham transferde hız kesmiyor. Perisic, Bissouma ve Richarlison gibi yıldızları kadrosuna katan İngiliz devinin yeni hedefi milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu.

Star'ın İngiliz basınından aktardığı habere göre, Bu sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Tottenham'da tecrübeli çalıştırıcı Antonio Conte, kurmaylarına Hakan Çalhanoğlu için talimatı verdi.

Herkes, 'Bu nasıl teklif' diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı

Haberde, Tottenham'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e Lo Celso ile takas teklifinde bulunacağı belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin takas teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Herkes, 'Bu nasıl teklif' diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı

Herkes, 'Bu nasıl teklif' diyor! Tottenham, Hakan Çalhanoğlu transferi için düğmeye bastı

Sosyal medyada büyük ses getiren haber sonrası futbolseverler, piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu'na karşılık 22 milyon euroluk Lo Celso'nun önerilmesine "Bu nasıl teklif" yorumunda bulundu.

Haberler.com - Spor

Hakan Çalhanoğlu Tottenham Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title