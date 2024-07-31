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Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynadığı 2 maçta da Fenerbahçe'ye yenilerek elenen İsviçre temsilcisi Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, rövanş karşılaşmasının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun kendilerini övmesinden gurur duyduğunu söyleyen İsviçreli teknik adam, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Bizim maçta yönetim ıslıklanmıştı, bizim için avantajdı. Fenerbahçe benim için hocasıyla, seyircisiyle daha kaliteli bir takım" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen ve elenen Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Croci-Torti, sar-lacivertlileri değil, Beşiktaşlıları küplere bindirecek sözler sarf etti.

"KENDİ ADIMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Kazanmaya geldiklerini dile getiren Mattia Croci-Torti, "Biz maça iyi hazırlandık. Buraya kazanmaya geldik. Mourinho'nun bizi tebrik etmesinin bize faydası yok. Fenerbahçe bizden kaliteli bir takımdı. Ben kendi takımımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takımım var. İkinci yarıda bizi zorladılar. Dzeko, Inter'de ve Manchester City'de oynamış çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçta da gollerini attı, bugün de kalitesini gösterdi. Kendi adıma üzgünüm çünkü buradan daha fazla bir şeyler çıkarabilirdik. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik ama takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe'yi 2 maçta da zorladığımızı düşünüyorum ama üzgünüm" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN GERİ ÇEKİLMESİNE BİZ DE ŞAŞIRDIK"

Fenerbahçe'yi daha iyi beklediklerini de anlatan Croci-Torti, "Biz 1. dakikadan itibaren oyunu ele aldık. Fenerbahçe çok geri çekildi, ona biz de şaşırdık. Biz ilk dakikadan itibaren kendi oyunumuzu oynadık ama Fenerbahçe'yi daha güçlü olarak görüyoruz çünkü tüm oyuncuları fit değil. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni dönen oyuncular oldu, yeni transferleri hazır değildi. Bazı oyuncular fit olunca Fenerbahçe çok daha iyi bir takım olacak" dedi.

"MOURİNHO'NUN SÖZLERİ GURUR VERİCİ"

Mourinho'nun kendilerini övmesinden gurur duyduğunu anlatan Lugano teknik direktörü, "Takımla gurur duyuyorum. 2 maçta da Fenerbahçe'yi biraz heyecanlandırdık. Maalesef 2 maçta da yenildik ama zorladığımız için gurur duyuyorum. Mourinho gibi bir hocaya karşı oynamak ve ondan güzel sözler duymak benim için gurur verici" şeklinde görüş belirtti.

"FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ"

İsviçreli çalıştırıcı, geçen sezon Beşiktaş ile yaptıkları karşılaşmanın hatırlatılması üzerine "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Beşiktaş geçen sene zorluk çekiyordu. Bizim maçta yönetim ıslıklanmıştı, bizim için bir avantajdı. Fenerbahçe benim için hocasıyla, seyircisi önünde daha kaliteli bir takımdı" yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ VE LUGANO MAÇLARI

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi gruplarında Lugano ile eşleşmişti. D Grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılar, sahasında İsviçre temsilcisine 3-2 yenilirken deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etmişti. Mattia Croci-Torti'nin takımı 4 puanla grubu son sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Madde Hiçliğe Nasıl Kaybolabilir:

Beşiktaş a bir kaç renk eklenmeli. Yoksa acaba BEYAZ rengin içinde TÜM renkler MEVCUT mu sayılıyor ?

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slim shady:

BJKlı gençlere kendi sahasında 2-0 yenilmişti köy takımı.

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Buğra Er:

Yanığı halen gecmemiş demekki

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