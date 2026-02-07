Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Schalke 04, Veltins-Arena'da Dinamo Dresden'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın yıldızı Schalke adına attığı gollerle Edin Dzeko oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ancak takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun Schalke formasıyla attığı bu goller, sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı golcü sıkıntısı, "Neden Dzeko'yu almadılar" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.
Bundesliga 2'nin 21. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da Dinamo Dresden'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın yıldızı Schalke adına attığı gollerle Edin Dzeko oldu.
DZEKO SAHNEDEYDİ
Ev sahibi ekibin gollerini 52. ve 70. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti. Dinamo Dresden'in golleri ise 78. dakikada Schalke savunmacısı Hasan Kuruçay'ın kendi kalesine attığı gol ve 87. dakikada Thomas Keller'den geldi.
FENERBAHÇE TARAFTARINI DÜŞÜNDÜRDÜ
PUAN DURUMU VE FİKSTÜR
Bu sonuçla Schalke 04, maç fazlasıyla puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Dinamo Dresden ise 21 puanla haftayı son sıradaki Greuther Fürth'ün hemen üzerinde tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Holstein Kiel deplasmanına çıkacak. Dinamo Dresden ise Elversberg'i sahasında ağırlayacak.