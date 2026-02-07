Haberler

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Güncelleme:
Schalke 04, Veltins-Arena'da Dinamo Dresden'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın yıldızı Schalke adına attığı gollerle Edin Dzeko oldu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ancak takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun Schalke formasıyla attığı bu goller, sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı golcü sıkıntısı, "Neden Dzeko'yu almadılar" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.

  • Schalke 04 ile Dinamo Dresden arasındaki Bundesliga 2 maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Edin Dzeko, Schalke 04 adına 52. ve 70. dakikalarda iki gol attı.
  • Schalke 04, maç fazlasıyla 40 puana ulaşarak ligde liderliğini sürdürdü.

Bundesliga 2'nin 21. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da Dinamo Dresden'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken, karşılaşmanın yıldızı Schalke adına attığı gollerle Edin Dzeko oldu.

DZEKO SAHNEDEYDİ

Ev sahibi ekibin gollerini 52. ve 70. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti. Dinamo Dresden'in golleri ise 78. dakikada Schalke savunmacısı Hasan Kuruçay'ın kendi kalesine attığı gol ve 87. dakikada Thomas Keller'den geldi.

FENERBAHÇE TARAFTARINI DÜŞÜNDÜRDÜ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen ancak takımdan ayrılan Edin Dzeko'nun Schalke formasıyla attığı bu goller, sarı-lacivertli taraftarlar arasında gündem oldu. Özellikle Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı golcü sıkıntısı, "Neden Dzeko'yu almadılar" şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu sonuçla Schalke 04, maç fazlasıyla puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Dinamo Dresden ise 21 puanla haftayı son sıradaki Greuther Fürth'ün hemen üzerinde tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Schalke, Holstein Kiel deplasmanına çıkacak. Dinamo Dresden ise Elversberg'i sahasında ağırlayacak.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOezguer Birdemir:

Biz neden kahrolduk simdi ?

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKmal e:

kahrolmanın ne demek olduğunu ogrenmeden yapilan haber

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Cetin:

Ne yapalım şimdi 2 gol attı diye gerimi alalım. Bırak allah aşkına yav.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

