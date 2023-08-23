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Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün son hali, hayranlarını üzdü. Futbolculuk döneminde başarılı performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Şentürk, fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün son hali sevenlerini üzdü. Hayranları eski futbolcunun fazla kilolu olduğunu dile getirdi.

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

HAYRANLARI FAZLA KİLOLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Furbolculuk döneminde başarılı performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Şentürk'ün son halini gören hayranları yaptıkları yorumlarla Şentürk'ün fazla kilolu olduğunu ve eski halinden eser kalmadığını ifade etti.

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

İşte o yorumlardan bazıları;

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Semih Şentürk Fenerbahçe Yaşam Spor Haberler

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