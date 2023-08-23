Herkes aynı şeyden şikayetçi! Semih Şentürk'ün son halini görenler gözlerine inanamıyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk'ün son hali sevenlerini üzdü. Hayranları eski futbolcunun fazla kilolu olduğunu dile getirdi.

HAYRANLARI FAZLA KİLOLARINDAN ŞİKAYETÇİ

Furbolculuk döneminde başarılı performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Şentürk'ün son halini gören hayranları yaptıkları yorumlarla Şentürk'ün fazla kilolu olduğunu ve eski halinden eser kalmadığını ifade etti.

İşte o yorumlardan bazıları;