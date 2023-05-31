Sosyal medya onları konuşuyor! Icardi'nin olay çağrısına Ümit Özat'tan yanıt geldi

G.Saray'ın yıldızı Icardi ve F.Bahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'ın atışması sosyal medya gündemine damga vurdu. Icardi'nin 20 gol atması halinde saçını Sarı-Kırmızı'ya boyatacağını söyleyen Ümit Özat için hazırlanan caps, sanal alemde yayıldı. Icardi, o görseli paylaşıp "Sözünü tutacağını umuyorum Ümit. Sarı-Kırmızı saçla seni bekliyoruz" mesajı gönderdi. Özat'ın cevabı daha da ilginç oldu.

Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunda şampiyon olan Galatasaray'da sezona damga vuran Arjantinli forvet Mauro Icardi, gündemden hiç düşmüyor. 23 maçta 21 gol atıp 7 asist üreten yıldız futbolcu, taraftarların gözbebeği oldu. Icardi'nin geldiği ilk dönemde iddialı bir söz veren Ümit Özat, Arjantinli futbolcu ile sosyal medyada tatlı bir atışmaya girdi.

"SAÇIMI SARI-KIRMIZI YAPACAĞIM"

Ümit Özat, Icardi'nin için "20 gol atsın Allah çarpsın saçımı Sarı-Kırmızıya boyayacağım" ifadelerini kullanmıştı. Arjantinli futbolcu sosyal medyadan Ümit Özat'ı etiketleyip, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını umuyorum. Bütün taraftarımız ve ben, seni Sarı-Kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz" paylaşımı yaptı.

"GELMEZSEN MESSI'YI ÇAĞIRIYORUM"

Ümit Özat'tan Icardi'nin bu mesajına verdiği yanıtla sosyal medyayı salladı. Özat, "Icardi, canım kardeşim günaydın. Yeni kalktım baktım ki Instagram'da beni paylaşmışsın. Öncelikle seni tebrik ediyorum. Şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. Yalnız arkadaşlarına hocana camiana sorabilirsin. 2001-2007 arasındaki Ümit Özat'ın kaptanlığındaki Fenerbahçe'ye denk gelseydin ne bu şampiyonluğu yaşardın ne de gol kralı olurdun. Maalesef benim oynamadığım döneme denk geldin. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin. Seni gece 12'de yayınıma davet ediyorum. Geldin geldin, gelmedin Messi'yi çağırıyorum" sözleriyle Arjantinli'ye geri dönüş yaptı.