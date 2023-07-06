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Her detay farklı bir olay! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Arda Güler'i renklerine bağlayan Real Madrid'in genç yıldız için bambaşka bir planı var. Eflatun-beyazlılar, 18 yaşındaki futbolcuya imzayı attırır attırmaz eski yıldızları Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen'e kiralamayı düşünüyor.

Barcelona ile girdiği transfer yarışını kazanan Real Madrid, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i kadrosuna kattı. Eflatun-beyazlıların ilk hedefi 18 yaşındaki futbolcuyu sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralamak. Bu doğrultuda ismi öne çıkan takım ise Bayer Leverkusen.

XABI ALONSO FAKTÖRÜ

Real Madrid, kısa süre içerisinde transferini resmen açıklayacağı Arda Güler'i Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'e kiralayabilir. Dünya devinin bu tercihinin altında ise teknik direktör Xabi Alonso yatıyor.

REAL MADRID İÇİN EN CİDDİ ADAY

Eski Real Madridli futbolcu Xabi Alonso'nun Leverkusen'in hocası olması ve gelecek sene eflatun-beyazlılarda teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adaylarından biri konumunda bulunması nedeniyle, Arda Güler'in Bayer Leverkusen'e kiralanması olası duruyor.

Her detay farklı bir olay! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecek

Her detay farklı bir olay! Real Madrid'e giden Arda Güler, bambaşka bir takımın formasını giyecekXabi Alonso

Haberler.com - Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Zubizarettaa:

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kemal kemal:

Çözüm değil ki. güneş balçıkla sıvanmaz. Adam düşük yazar aradığında bu kadar yüksek yazınca ceza alacağız der bu kadar basit. veya kendi sitesine link koyar fiyatı orada yazar . peh.

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