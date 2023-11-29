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Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

29 Kasım 2023 16:24 Son Güncelleme: 16:26 Abone Ol

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Çeyrek final müsabakaları iki maç üzerinden eleme usulü oynanacak ve bir üst tura çıkan takımlar dörtlü finalde karşılaşacak. İlk maçlar 16 ve 17 Aralık'ta, rövanşlar ise 23 ve 24 Aralık'ta oynanacak.