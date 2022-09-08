Hentbolda Erkekler Süper Kupa yarın sahibini buluyor
Spor Haberleri
Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor, yarın Süper Kupa maçında karşılaşacak.
Hentbolda 2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyespor, yarın Süper Kupa maçında karşılaşacak.
Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakemler Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz yönetecek.
Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor