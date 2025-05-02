Hentbol Türkiye Kupası Finali Öncesi Basın Toplantısı Düzenlendi

İZMİR Celal Atik Spor Salonu'nda yarın oynanacak Hentbol Kadınlar ve Erkekler Türkiye Kupası final müsabakaları öncesi basın toplantısı düzenlendi. Kadınlar kategorisinde yer alan Ortahisar Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin takım temsilcileri ve erkekler kategorisinde yer alan Beykoz Belediyesi ile Beşiktaş'ın takım temsilcileri açıklamalarda bulundu. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi de basın toplantısı düzenledi. Türk hentbolunu daha iyi seviyelere getireceklerini belirtirken Çebi, İzmir'e salon müjdesini verdi.

Mesut Çebi, " İzmir'de bu güzel organizasyon ile ilk kez kadın ve erkek kategorisinde aynı günde yapıyoruz. Türkiye Kupası haftasını şölen havasına çeviriyoruz. Kulüp başkanları ile bir araya geldiğimizde fikir alışverişi yaptık. Altyapı organizasyonunda il temsilcime teşekkür ediyorum. Türkiye Kupası'nda kıran kırana geçen maç organizasyonları oldu. Camiamız olarak hep beraber Türk hentbolunu daha iyi seviyelere getireceğiz. İzmir'de Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil ile görüştüğümüzde tesisle ilgili elinden geleni yapacağını söyledi. İzmir Valisi ile görüştük. Tesislerin okula yakın bölgede olması lazım. Bu tesis sadece İzmir'de kalamayacak. Büyük şehirlerimize de yapacağız" diye konuştu.

'KUPAYI İSTİYORUZ'

Turnuvaya en iyi şekilde hazırlanarak kupayı kazanmak istediklerini belirten Ortahisar Belediyesi Başantrenörü Sedat Yavuz, "Organizasyona dair her şey için federasyonumuza teşekkür ediyorum. Çekilen kuralarla finale kadar inanmıştık. Takım olarak çok iyi hazırlandık, ikinci yarıda takımımıza yeni transferler ile bütün müsabakalarda sadece iki mağlubiyet dışında bütün maçları kazandık. Yeni bir takımız, bu kadroyla birlikte ilk yılımızda finale kaldığımız için mutluyuz. Ortahisar kurulduğundan beri amatörden Süper Lig'e kadar çıktık. Kupa bizim için çok büyük başarı olacaktır. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HAK EDEN KAZANSIN'

Finalde hak edenin kazanacağını söyleyen Ortahisar Belediyesi Kaptanı Perihan Topaloğlu, yeni genç ve dinamik bir takımız. Trabzon bunu hak ediyor. Futbol dışında başka bir sporun olduğunu kanıtlamak güzel. Sakatlıksız bir şekilde oynayıp kupayı hak edenin müzeye taşımasını istiyorum" dedi.

'FİNALDE OLMAKTAN MUTLUYUZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başantrenör Mehmet Fatih Işık, "Hentbol Federasyonumuza teşekkür ederiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak adımızı finale yazdırdığımız için mutluyuz. Zorlu maçlardan geçerek hak ettiğimiz şekilde iyi oynayarak kazandık. Finalde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Centilmence, hak edenin kazandığı bir turnuva diliyorum. Hentbol adına güzel bir final müsabakasını herkese izletmek istiyorum. Kadın hentbolunda bu yıl ilk kez görev alıyorum. Mutluyum ve gururluyum" şeklinde konuştu.

'KALİTELİ BİR TAKIMIZ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi oyuncularından Sevilay İmamoğlu Öcal ise şu açıklamayı yaptı, "İzmir'in ev sahipliğinde böyle bir organizasyonda olmaktan mutluyuz. İzleyenlerin keyif aldığı maçları geride bıraktık. Bizde kaliteli ve güçlü bir takımız. Herkesin yüreğine ortaya koyduğu bir maç diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK ZORLU MAÇLAR OLACAK'

Final maçından önce açıklamalarda bulunan Beykoz Belediyesi Başantrenörü Mesut Ilgın, "Keyifli bir organizasyon oldu. Final etabından önce güzel ve çekişmeli maçlar oynandı. Beşiktaş ile dört kere karşılaştık. Oynadığımız maçlar hep keyifli oldu. Umarım kupayı kazanırız. Çok zorlu maç bizi bekliyor. Her şeyi denememiz gereken maçlar oluyor" dedi.

'YENİ TECRÜBELER KAZANDIK'

Beykoz Belediyesi Kaptanı Burak Turan ise, "Değerli bir organizasyonda hentbol camiasını bir araya getirenlere teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki yarınki finalde keyifli olur. Elimizden geleni yapacağız. Kupayı alarak mutluluk yaşamak istiyoruz. Geçen seneki yarı final maçını son anda kaybederek çok üzülmüştük. Yeni tecrübeler kazanıyoruz. Finalde elimizden geleni yaparak kupayı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HENTBOLU BIRAKIYORUM'

20 yıldır parkelerde mücadele eden Beşiktaş'ın kaptanı Ozan Arifoğlu "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beykoz'a çok saygı duyuyoruz. Çok değerli oyuncular var. Güzel ve keyifli maç olacak. İyi olan kazansın. Sezon sonunda hentbolu bırakıyorum. Amacım Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır. Aynı heyecan ve tutkuyla takımımı destekliyorum. Beşiktaş'a çok emek verdim, beni ben yapan Beşiktaş'tır. Kupayı alarak kariyerimi sonlandırmak istiyorum" diye konuştu.

'BÜYÜK ŞOV OLACAK'

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, "Bizi en çok zorlayan takım onlar. Beykoz çok iyi oyunculara sahip olduğu için bu

tarz maçları çok iyi oynuyorlar. Yarın çok iyi bir maç olacak. Herkese büyük şov göstereceğiz. Hedefimiz kazanarak kupayı müzemize götürmek istiyoruz" şeklinde konuştu.