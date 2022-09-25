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Hentbol: Toplu sonuç

Spor Haberleri

Hentbol: Toplu sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapıldı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında 2, Kadınlar Süper Lig'in 3. haftasında 4 maç yapıldı.

Ligde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Ligi

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Ümraniye Belediyespor: 40-27

Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 39-32

Kadınlar Süper Ligi

Totemcard Adasokağıspor-Yalıkavakspor: 30-32

Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor: 28-38

Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 30-29

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Tekirdağ Süleymanpaşa: 39-31

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Anadolu Üniversitesi Tekirdağ Spor Haberler

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