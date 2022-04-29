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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Ankara'da belli olacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Ankara'da belli olacak

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı, 7-8 Mayıs'ta Ankara'da yaşanacak.

ANKARA (AA) - Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final heyecanı, 7-8 Mayıs'ta Ankara'da yaşanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Konyaaltı Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Yalıkavak'ın katılacağı Dörtlü Final organizasyonu, Ankara THF Spor Salonu'nda yapılacak.

Yarı finalde 7 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30'da Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor, saat 16.00'da ise Kastamonu Belediyespor-Yalıkavak maçları oynanacak.

Şampiyonun ve üçüncünün belirleneceği maçlar ise 8 Mayıs Pazar günü yapılacak. Üçüncülük maçı saat 13.00'te, final ise saat 15.00'te başlayacak.

Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı verilecek.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türkiye Kupası, Hentbol, Ankara, Mayıs, Spor, Haberler

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