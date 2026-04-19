Hentbol Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off ve play-out etaplarının 8. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı hariç tamamlandı. Play-off maçında Ortahisar Belediyespor Üsküdar Belediyespor'a 29-32 yenilirken, play-out etabında Odunpazarı Göztepe'yi 39-23, Yenimahalle Belediyespor da MC Sistem Yurdum'u 27-37 mağlup etti.
Play-off etabının 8. haftası, 29 Nisan'a ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Play-off
Ortahisar Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 29-32
Play-out
Odunpazarı-Göztepe: 39-23
Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum: 27-37
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu