Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri Ankara'da yapılan kura çekimiyle belirlendi. Çeyrek finaldeki maçlar 8-9 Şubat ve 13-14 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Kupada çeyrek final kuraları, Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor
Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor
Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor
HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde ilk maçlar 8-9 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Şubat tarihlerinde yapılacak.