Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. Tur Maçları Tamamlandı
Ankara'da gerçekleştirilen Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları sona erdi. Galip gelen takımlar sekizli finallere yükseldi. Maç sonuçları: Köyceğiz Belediyespor 29 - DEPSAŞ Enerji As 37, Rize Belediyespor 35 - Güneysu 42, Trabzon Büyükşehir Belediyespor 52 - Ankara Hentbol 21, İstanbul Gençlik Spor 30 - Mihalıççık Belediyespor 26.
Ankara'da oynanan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. tur maçları tamamlandı.
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki karşılaşmalardan galip ayrılan takımlar, adını sekizli finallere yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As: 29-37
Rize Belediyespor-Güneysu: 35-42
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Ankara Hentbol: 52-21
İstanbul Gençlik Spor-Mihalıççık Belediyespor: 30-26
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor