Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta maçları oynanacak
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftası yarın başlıyor. Türkiye Hentbol Federasyonu, haftanın maç programını duyurdu. Maçlar Rize, Mihalıççık, Ankara, Trabzon, İstanbul ve Beykoz'da gerçekleşecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
14.00 Rize Belediyespor-Güneysuspor (Yenişehir)
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)
17.00 Ankara Hentbol- Spor Toto (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
18 Aralık Perşembe:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Beşirli)
17.00 İstanbul Gençlik-Beşiktaş (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
19.00 Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Recep Şahin Köktürk Spor Kompleksi)