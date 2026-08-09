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18 Yaş Altı Hentbol Takımı Avrupa'da 24. Oldu

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- Türkiye: 26 - Karadağ: 28 Milli takım organizasyonu 24. sırada tamamladı

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın sıralama maçında Karadağ'a 28-26 yenilerek organizasyonu 24. sırada tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda Karadağ ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk devresini 15-14 geride tamamlayan milliler, sahadan 28-26 mağlup ayrılarak turnuvayı 24. bitirdi.

Kaynak: AA
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