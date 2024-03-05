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HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Avrupa macerasına başlıyor

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, Avrupa'da mücadele etmek için Europe Euro Cup-2 Ön Eleme A Grubu'nda yer alacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nün (YOSK) Avrupa macerası başlıyor.

7-10 Mart 2024 tarihleri arasında Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu'nun (IWBF) düzenlediği Europe Euro Cup-2 Ön Eleme A Grubu başlıyor. 90. Yıl Spor Salonu'nda 8 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarda ülkemizi Yalova Ortopedikler Spor Kulübü temsil edecek. Avrupa'dan ise Hollanda'dan Only Friends, İtalya'dan P.D.M. Treviso, Handicap Sport Varese ve Avusturya'dan da RBB Flinkstones Graz takımı Yalova'ya gelecek. 7-10 Mart tarihleri arasında ev sahipliğini yapacakları turnuvayla ilgili bilgi veren Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başantrenörü Murat Saltan, "Bu grup, 5 takımın katıldığı bir eleme grubu. Bizde ev sahipliği yapıyoruz. 2 grup şeklinde oynanıyor. Diğer grupta İtalya'da oynanıyor. Aynı anda senkron oynanacak. Burada 5 takım var, orada 5 takım var. İlk iki sırayı alan takımlar bir üst turlara geçecek. Euro Cup-2 ve Euro Cup-3'te devam edecekler. Elimizden geldiği kadar Süper Lig'de kalma mücadelesi verdik. Avrupa'da YOSK'un yaklaşık 12 sezondur içerisinde olduğu bir mecra. Hangi ligde olursak olalım olalım, mutlaka bir Avrupa Kupası ayağımız oldu. Başarılarla geçen bir mazimiz var. 2014 sezonunda Euro Cup-3 Grup şampiyonluğu arkasından finallerde Avrupa üçüncülüğü yine 2018'de "Euro Cup-1 Avrupa üçüncülüğümüz var. Avrupa kupalarında tecrübeliyiz ama bu yıl takım olarak tecrübesiz bir oyuncu grubuyla yer alacağız ilk kez. O yüzden yani takımların güçleri birbirine denk. Euro Cup-2 olduğu için. Günde 2 maç yapacağız maç. En iyi şekilde bitirmeye çalışacağız. Aynı zamanda bir sonraki yıl içinde puan toplanan bir organizasyon bu. Bir sonraki yıl sıralamamızda hangi kupada yer alacağımızı belirleyecek. Bir sonraki sene yine YOSK'un bir Avrupa Kupası macerası olacak ama tabi. Hangi kupada yer alacağımız bu turnuvadaki sıralamamıza bağlı olacak. Umarım en iyi şekilde bitirir, finallere gidebiliriz. Cuma günü açılış maçımız olacak" ifadelerini kullandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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