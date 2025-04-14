Hazal Bengisu Keskin, Uluslararası Badminton Turnuvasında Altın Madalya Kazandı

Slovakya'nın Trencin şehrinde gerçekleştirilen "Kawasakı Youth Internatıonal Badmınton Tournament 2025" turnuvasında Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı milli sporcu Hazal Bengisu Keskin, altın madalya kazandı.

16 ülkenin katılımı ile yapılan uluslararası turnuvada 32 çift kadının katıldığı Çift Bayanlar Kategorisi'nde Erzincanlı sporcu Hazal Bengisu Keskin partneri Beril Özübir ile bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldular. - ERZİNCAN