Hazal Bengisu Keskin, Uluslararası Badminton Turnuvasında Altın Madalya Kazandı
Slovakya'nın Trencin şehrinde düzenlenen 'Kawasaki Youth International Badminton Tournament 2025' turnuvasında Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı milli sporcu Hazal Bengisu Keskin, partneri Beril Özübir ile birlikte Çift Bayanlar Kategorisi'nde altın madalyanın sahibi oldu.
Slovakya'nın Trencin şehrinde gerçekleştirilen "Kawasakı Youth Internatıonal Badmınton Tournament 2025" turnuvasında Türkiye'yi temsil eden Erzincanlı milli sporcu Hazal Bengisu Keskin, altın madalya kazandı.
16 ülkenin katılımı ile yapılan uluslararası turnuvada 32 çift kadının katıldığı Çift Bayanlar Kategorisi'nde Erzincanlı sporcu Hazal Bengisu Keskin partneri Beril Özübir ile bütün rakiplerini yenerek şampiyon oldular. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor