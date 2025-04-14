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Hayırsever İşadamı Ali Sarı, Forma Olmayan Öğrencilere Destek Oldu

Hayırsever İşadamı Ali Sarı, Forma Olmayan Öğrencilere Destek Oldu
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Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği futbol turnuvası için forma temin edemeyen Şeyhdavutlar İlkokulu futbol takımına hayırsever işadamı Ali Sarı tarafından forma yaptırıldı. Öğrenciler, formalarına kavuşmanın mutluluğunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile paylaştı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasına katılan ancak forması olamayan Şeyhdavutlar İlkokulu Futbol takımının formaları hayırsever işadamı Ali Sarı tarafından yaptırılarak öğrencilere dağıtıldı. Formalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler sevinçlerini Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile paylaştı.

Sarıgöl'de ilkokullar arası düzenlenecek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvasına katılan ancak formaları olmayan Şeyhdavutlar İlkokulu Futbol takımının forma ve şortları, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak'ın devreye girmesi ile hayırsever işadamı Ali Sarı tarafından yaptırılarak öğrencilere dağıtıldı. Siyah-beyaz formalarını giyerek Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak'ın makamına çıkan öğrenciler teşekkür ederek, mutluluklarını paylaştı.

Ziyarette bir açıklama yapan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilkokullar arası futbol turnuvası düzenledik. İlçemizin en uzak kırsal mahallesi olan Şeyhdavutlar İlkokulumuzun futbol takımının formasız olması çocuklarımız üzerinde olumsuz bir etki oluşturmuştu. İlçemiz hayırsever iş insanı Ali Sarı'dan forma ve şort desteği rica ettik. O da sağ olsun bizleri kırmadı ve okulumuzun formaları kısa sürede geldi. Öğrencilerimiz maçlarına formaları ile çıkmaya başladı. Çok mutlu oldular. Ziyaretime gelerek teşekkür ettiler. Ben de çocuklarımıza bu sevinci yaşatan iş insanı Ali Sarı'ya teşekkür ederim." dedi. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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