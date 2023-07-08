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Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları

Spor Haberleri

Ünlü sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybetmesi spor dünyasını da yasa boğdu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp, taziye paylaşımında bulundu.

3 kez kanseri yenen ancak böbrek rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, yaşam savaşını kaybetti. Ünlü sanatçının 69 yaşında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü spor camiası da derinden hissetti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bir çok kulüp, taziye mesajı yayınladı. Kulüpler yaptıkları paylaşımda Özkan Uğur'un ailesi, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Özkan Uğur için kulüplerin yaptığı paylaşımlar şöyle:

Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları

Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları

Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları

Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları

Hayatını kaybeden Özkan Uğur için spor dünyasından peş peşe taziye mesajları

Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Özkan Uğur Beşiktaş Spor Haberler

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