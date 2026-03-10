Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu

Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YEMEK YEDİĞİ SIRADA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Kaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HAYALİ YURT DIŞINDA TEKNİK DİREKTÖR OLMAKTI

Futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın formalarını giyen ''Küçük Orhan'' lakaplı Orhan Kaynak, geçmiş dönemlerde yaptığı bir röportajda Avrupa'da çalışmayı hedeflediğini belirterek, "Küçüklüğümden beri en büyük hedefim yurt dışında futbol oynamaktı. Yunanistan'da futbol oynadım. Yurt dışında teknik direktörlük de yapmak istiyorum. Yurt dışında sıradan bir takıma gittiğiniz zaman sıradan bir antrenör olursunuz onun için Avrupa'da iyi bir yerde bunu yapmak istiyorum. Türk hocalarının ve futbolcularının Avrupa'da çalışmak için zamanı geldi de geçiyor.'' demişti.

''CHELSEA NEDEN OLMASIN''

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye sempati duyduğunu ve en büyük hayalinin Londra ekibinde teknik direktörlük yapmak olduğunu anlatan Kaynak, " Chelsea'yi çok seviyorum. Taraftarıyla, başarılarıyla, istikrarıyla her zaman hoşuma giden bir takım. Chelsea neden olmasın. Hayaller gerçekleştirmek için vardır" ifadesini kullanmıştı.