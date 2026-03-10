Hayatını kaybeden Orhan Kaynak'ın yarım kalan hayali yürek burktu
Trabzonspor Kulübü'nün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yerken aniden rahatsızlanan Kaynak, tesislerdeki sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. ''Küçük Orhan'' lakaplı deneyimli hoca, geçmiş dönemlerde bir açıklama yaparak Chelsea'nin teknik direktörü olmayı hedeflediğini belirtmişti.
YEMEK YEDİĞİ SIRADA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kaynak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yemek yediği sırada aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden kulüp personelinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaynak'a, tesislerdeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Kaynak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
HAYALİ YURT DIŞINDA TEKNİK DİREKTÖR OLMAKTI
Futbolculuk döneminde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın formalarını giyen ''Küçük Orhan'' lakaplı Orhan Kaynak, geçmiş dönemlerde yaptığı bir röportajda Avrupa'da çalışmayı hedeflediğini belirterek, "Küçüklüğümden beri en büyük hedefim yurt dışında futbol oynamaktı. Yunanistan'da futbol oynadım. Yurt dışında teknik direktörlük de yapmak istiyorum. Yurt dışında sıradan bir takıma gittiğiniz zaman sıradan bir antrenör olursunuz onun için Avrupa'da iyi bir yerde bunu yapmak istiyorum. Türk hocalarının ve futbolcularının Avrupa'da çalışmak için zamanı geldi de geçiyor.'' demişti.
''CHELSEA NEDEN OLMASIN''
İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'ye sempati duyduğunu ve en büyük hayalinin Londra ekibinde teknik direktörlük yapmak olduğunu anlatan Kaynak, " Chelsea'yi çok seviyorum. Taraftarıyla, başarılarıyla, istikrarıyla her zaman hoşuma giden bir takım. Chelsea neden olmasın. Hayaller gerçekleştirmek için vardır" ifadesini kullanmıştı.