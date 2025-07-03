Hayatını kaybeden Diogo Jota'nın son paylaşımı yürekleri burktu
Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın hayatını kaybetmesi spor dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Jota'nın son paylaşımı, sevenlerini derinden üzdü ve yürekleri burktu. Kazadan saatler önce evlilik görüntülerinin videosunu paylaşan Jota, paylaşımına "Asla unutmayacağımız bir gün" ifadelerini kullanmıştı.
Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasında büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı.
ABİ KARDEŞ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
Jota ve futbolcu kardeşi Andre'nin içinde olduğu seyahat halindeki araç gece saat 00:30 sularında yoldan çıkarak alevlerin içinde kaldı. Jota ve kardeşinin çıkan yangında hayatını kaybettiği belirtildi.
SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU
Ölüm haberinin ardından acı bir gerçek ortaya çıktı. Diogo Jota, 3 çocuğunun annesi olan nişanlısı Rute Cardoso ile 10 gün önce evlenmişti. Portekizli futbolcunun kazadan saatler önce yaptığı paylaşım sevenlerinin yüreklerini burktu. 28 yaşında hayata gözlerini yuman Jota'nın sosyal medya hesabından evlilik görüntülerinin olduğu bir videoyu paylaşarak ''Asla unutmayacağımız bir gün" notunu yazdığı görüldü. Sevenleri bu paylaşımın altına ona sevgilerini dile getiren yorumlarda bulundu.