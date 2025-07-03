Hayatını kaybeden Diogo Jota'nın son paylaşımı yürekleri burktu

Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi futbol dünyasında büyük bir üzüntü ve şok etkisi yarattı.

ABİ KARDEŞ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Jota ve futbolcu kardeşi Andre'nin içinde olduğu seyahat halindeki araç gece saat 00:30 sularında yoldan çıkarak alevlerin içinde kaldı. Jota ve kardeşinin çıkan yangında hayatını kaybettiği belirtildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU

Ölüm haberinin ardından acı bir gerçek ortaya çıktı. Diogo Jota, 3 çocuğunun annesi olan nişanlısı Rute Cardoso ile 10 gün önce evlenmişti. Portekizli futbolcunun kazadan saatler önce yaptığı paylaşım sevenlerinin yüreklerini burktu. 28 yaşında hayata gözlerini yuman Jota'nın sosyal medya hesabından evlilik görüntülerinin olduğu bir videoyu paylaşarak ''Asla unutmayacağımız bir gün" notunu yazdığı görüldü. Sevenleri bu paylaşımın altına ona sevgilerini dile getiren yorumlarda bulundu.