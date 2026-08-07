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Havalimanında forması çıkarılmıştı, Salah yazılı Galatasaray formasıyla gönlü alındı

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Trabzonspor’un yeni transferi Mısırlı yıldız Muhammed Salah’ı, Atatürk Havalimanı’nda karşılamaya geldiği esnasında üstündeki Galatasaray forması çıkarılan Kaan Yıldırım’a, Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Muhammed Salah yazılı sarı-kırmızılı forma hediye edildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı, Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya geldiği esnasında üstündeki Galatasaray forması çıkarılan Kaan Yıldırım'a, Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Muhammed Salah yazılı sarı-kırmızılı forma hediye edildi.

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız transferi Muhammed Salah'ı, İstanbul'a gelişinde karşılamak için Galatasaray formasıyla Atatürk Havalimanı'na giden Kaan Yıldırım, Trabzonsporlu taraftarların uyarısıyla üstündeki formayı çıkarmış ve bu görüntü sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın ardından Trabzonlular Federasyonu, Yıldırım'ın gönlünü almak için harekete geçti. Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz, sarı-kırmızılı forma alıp arkasına da Salah'ın adını yazdırdı.

Öksüz, daha sonra Kaan Yıldırım'a ulaşarak görüşme ayarladı ve formayı kendisine bizzat hediye etti. Başkan Öksüz, "Salah'ın Trabzonspor'a gelmesine nasıl sevindiysek sana yapılana da o kadar mutsuz olduk" diyerek bir sene boyunca Kaan Yıldırım ne zaman Trabzon'a, Trabzonspor maçına gelmek isterse ağırlayacağını ve bilet masraflarını karşılayacağını söyledi.

İsmail Turgut Öksüz daha sonra da, "Trabzonluların üzdüğü her Galatasaraylı, her Fenerbahçeli, her Beşiktaşlıyı gidip bulacağım. Onların da gönlünü alacağım" dedi.

Bir telefon edilmesinin bile gönlünün alınmasına yettiğini belirten Kaan Yıldırım ise, "Turgut ağabeyim beni düşündü aradı, kırmadı. Aslında telefonla araması yeterliydi ama geldi, gönlümü aldı. Forma hediye etti. Teşekkür ederim, çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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