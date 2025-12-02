Haberler

Havalı Tüfek Genç Kadınlar Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Birinci Oldu
Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması'nda Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü, Genç Kadınlar kategorisinde takım halinde birinci oldu. Yarışmada bireysel olarak da başarılı sonuçlar elde edildi.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması 10 M Havalı Tüfek müsabakaları yapılan yarışmalar sona erdi. Havalı Tüfek Genç Kadınlar Takımı Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Takım halinde birinci oldu.

Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması 10 M Havalı Tüfek müsabakaları Mersin'de yapıldı. Havalı Tüfek Genç Kadınlar Takımı Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü Takım halinde birinci oldu. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nü Elife Eda Çınar, Elif Gülcan Doludizgin ve Elif Gülerci temsil etti. 10 M Havalı Tüfek Genç Kadınlarda Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nden Elife Eda Çınar ikinci ve Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nden Elif Gülcan Doludizgin üçüncü oldu. 10 M Havalı Tüfek U18 Erkeklerde ise Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden Muhammed Serhat Demir ikinci ve Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü 'nden Muhammet Taha Gürbulak üçüncü oldu. Sporcular madalya ve kupalarını; Federasyon Başkanı Murat Kocakaya, Mersin Gençlik Spor İl Müdürü Göksun ÖZ, Erdemli İlçe Müdürü ve Atıcılık İl Temsilcisi Ferhat Keskin, Havalı ve Ateşli Silahlar Teknik Kurul Başkanı Mustafa Burak Çağlar, Poligonlar ve Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanı Süleyman Tacar, Tesis Amiri Onur Ersoy'dan teslim aldılar.

Büyük ve Genç Erkekler ile U16 - U18 Kadınlar kategorileri müsabakaları da tamamlandı. Mersin'de yapılan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Yarışması 10 M Havalı Tüfek Büyük ve Genç Erkekler ile U16 - U18 Kadınlar kategorileri müsabakaları da tamamlandı. 10 M Havalı Tüfek Genç Erkeklerde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden Muhammed Serhat Demir üçüncü oldu. 10 M Havalı Tüfek Genç Erkeklerde ise . Erzurum Spor Lisesi Spor Kulübü takım halinde Ufuk Berat Yıldız, Mustafa Cinisli ve Muhammet Taha Gürbulak ile ikinci oldu. 10 M Havalı Tüfek U18 Kadınlar da ise Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Kulübü'nden Rana Gözübüyük üçüncü oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
