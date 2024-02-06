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Hatayspor, Christian Atsu ve deprem şehitleri için enkaza karanfiller bıraktı

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Hatayspor futbolcuları ve teknik ekip, Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden Christian Atsu ve deprem şehitleri için enkaza karanfiller bıraktı. Hatay'da meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Rönesans Rezidansı, depremler sonucu yıkılmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve futbolcular, depremin yıl dönümünde Atsu'yu ve deprem şehitlerini anmak için enkaza karanfil bıraktı.

Hatayspor'da futbolcular ve teknik ekip, asrın felaketinin yıl dönümünde Rönesans Rezidans'ta hayatını kaybeden Christian Atsu ve deprem şehitleri için enkaza karanfiller bıraktı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da binaların çoğu yerle bir olmuştu. Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde, 'Cennetten bir köşe' vaadiyle bilinen Rönesans Rezidansı da depremler sonucu yıkılmıştı. Depremde bine yakın insanın hayatını kaybettiği rezidansta, Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da enkazda kalarak hayatını kaybetti. Depremin 12. gününde cenazesine ulaşılan Atsu, ülkesi Gana'da defnedilmişti. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve futbolcular, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde takım arkadaşları Atsu'yu ve deprem şehitlerini unutmadı. Depremin yıl dönümü nedeniyle Rönesans Rezidansın bulunduğu alana gelen Hatayspor kafilesi, enkaza karanfil bırakarak dualar etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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