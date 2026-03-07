Haberler

Emrah Volkan Sayılğan: "Çok çalışıyoruz ama çok genç bir takımız"

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volgan Sayılğan, Çorum FK karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetten sonra, takımlarının genç yapısının yaşattığı zorluklara dikkat çekti ve üstüne çalıştıklarını belirtti.

Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volgan Sayılğan, Çorum FK maçı sonrası, "Üstüne çok çalışıyoruz ama çok genç bir takımız. Bu yüzden sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, konuk ettiği Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan, "Rakibimizin bu ligde neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Bütün hafta, rakibin pozisyonlarını doğru analiz ederek iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk yarıda ve oyunun genelinde top rakipteyken hazırlanmalarımız bize 90 dakikada bunun sonucunu verdi. Çok genç bir rakibiz. Bu da sonuçlardan anlaşılıyor. Ne zaman öne geçsek ya da ilk yarıyı berabere tamamlasak bu gençliğin vermiş olduğu temel hatalardan dolayı ne yazık ki skorları bu şekilde yaşıyoruz. Bunu da zaman zaman kırıyoruz. Üstüne çok çalışıyoruz ama çok genç bir takımız. Bu yüzden sıkıntılar yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğiz. Ama biz her hafta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bugün de bunun sonucunu aldık. Hocamız bütün hafta bunun üzerine çalıştı ve ben de verimli olduğuna inanıyorum. Çorum takımı yönetimiyle, taraftarıyla, stadıyla, oyuncusuyla, teknik ekibiyle çok güçlü bir ekip, bunu da bugün gösterdiler" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
