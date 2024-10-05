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Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Hatayspor, Trabzonspor ile 1-1 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da birer gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ köşe noktasından Bardhi'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Dragus'un kafayla çevirdiği topu Banza kafayla ağlara gönderdi. 1-1

57. dakikada Dragus'un sol çaprazdan kaleye sert şutunda top yerden az farkla auta çıktı.

63. dakikada sağdan Ahmet Çörekçi'nin ortasına ceza sahası içinde yükselen Aboubakar'ın kafa şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

69. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.

81. dakikada Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo Quesada, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye (Stranberg dk. 73), Rui Pedro (Recep Burak Yılmaz dk. 65), Rivas (Fernandes dk. 65), Aboubakar

Yedekler: Visar Bekaj, Jona Than Okoronkwo, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Ceangiz Demir, Oğuzhan Matur, Bilal Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi (Ali Şahin Yılmaz dk. 85), Mendy, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu (Saracevic dk. 46), Edin Visca (Orsic dk. 73), Enis Bardhi (Umut Güneş dk. 73), Dragus, Simon Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Borna Barisic, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Görkem Sağlam (dk. 14) (Hatayspor), Banza (dk. 48) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Bamgboye, Recep Burak Yılmaz (Hatayspor), Lundstram, Serdar Saatçi, Banza, Eren Elmalı, Dragus, Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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