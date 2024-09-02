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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Biz Bahanelerin Değil, Çözümlerin Peşinde Olmalıyız

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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Samsunspor karşısında alınan 3-0 mağlubiyetin ardından sakat oyuncuların ve yeni transferlerin olmamasının bahane olmadığını belirterek, takımın çözümlere odaklanması gerektiğini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, 3-0 mağlup oldukları Samsunspor karşısında sakat oyuncuların ve yeni transferlerin olmadığını belirterek, "Biz bahanelerin değil, çözümlerin peşinde olmalıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Samsunspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Pulat, maç öncesi 4 saat otobüsle Mersin'e gelip, 2 saat maçı izleyip, 4 saat de tekrar dönecek olan taraftar ruhuna sahip olamadıkları için takım olarak utanmaları gerektiğini söyledi. Kendilerinin de maçı kazanmayı taraftarlar kadar çok istemeleri gerektiğini dile getiren Pulat, "Bugün hem taraftarımızın hem yönetimimizin başını öne eğdik. Evet direkt oynayan takımımızın bel kemiği 2 oyuncumuz yoktu. Evet, transferlerimiz bugün yoktu ama biz bahanelerin değil, çözümlerin peşinde olmalıyız. Bugün utanacağız ama yarın yeni bir gün. Tekrar eski enerjimizi toplayıp yeni transferlerimizle, sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesiyle o 3 haftadaki yaptığımız doğruları daha güçlü bir şekilde sahaya koyacağız. Ama bugün herkesin şapkasını önüne koyması gerekiyor; oyuncu grubunda, teknik ekibinde. Çünkü taraftar elinden geleni yapıyor, yönetim kurulumuz da elinden geleni yapıyor. Bizim bu insanları bu noktada üzmememiz gerekiyor. Kıran kırana savaşırız hepimiz. 3-0 mağlubiyet; deriz ki biz savaştık. Galatasaray'a mağlup olduk; savaştık. Bütün Türk futbol kamuoyu biz takdir etti. Kasımpaşa'ya savaştık; oyunumuzla takdir topladık. Antalya'da bir sürü dış etken yaşadık. Yine savaştık, takdir topladık" diye konuştu.

"Bugün görevini iyi yapmayanlar bizlerdik"

Samsunspor'u tebrik eden Pulat, "Taktiksel disipline sadık kalıp ev sahibi takımdan daha fazla isteyerek maçı kazandılar. Hakem ekibini de tebrik ediyorum. Onlar da görevini iyi yaptı. Bugün görevini iyi yapmayanlar bizlerdik. Ama biz bundan ders çıkartacağız. Bugün 4 saat yol gelip, 4 saat da yol gidip, 10 saati yolda geçen taraftar kadar, bu 15 gün içinde tekrar Hatayspor ruhunu geri döndüreceğiz. Son dört hafta ve ilk üç haftaki geleceği umutla bakıp kendimizi affettireceğiz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Hem transferlerimiz geliyor, hem sakat ve cezalı iki oyuncumuz dönüyor"

Bir gazetecinin "Verilen arayı nasıl değerlendireceksiniz?" sorusu üzerine Pulat, "Bizi aslında en iyi bilenlerden birisi sizsiniz. Hem antrenmanlarımız hem maçlarımızı yakinen takip ediyorsunuz. Hem hücumda hem savunmada 3 hafta taktiksel disiplin ve bir geometrisi olan bir Hatayspor vardı. Ancak bizim bugünkü eksikliklerimiz ve oyun içi motivasyonumuz aslında bu skorun habercisi oldu. Hem transferlerimiz geliyor; iki tane oyuncu bugün bitti, bir tanesi burada. Sakat ve cezalı iki oyuncumuz dönüyor. Bu arada bir veya iki oyuncu da takımımıza katıp hem hazırlık maçıyla hem de çift idmanla bu açığımızı kapatacağız inşallah" şeklinde cevap verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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