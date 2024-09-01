Hatayspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Muja'nın pasında Holse'nin ceza yayı üzerinden vuruşu kaleci Erce'de kaldı.
28. dakikada sol kanattan ceza alanına sokulan Muja'nın pasında topla buluşan Ntcham'ın şutu az farkla dışarıya çıktı.
37. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası içinde Muja'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal
Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi, Hodzic, Diack, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Joelson Fernandes, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Demir Sarıcalı, Görkem Sağlam, Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Kerim Alıcı, Oğuzhan Matur, Rivas
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Ait Benasser, Holse, Ntcham, Muja, Schindler, Moundilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Muhammet Ali Özbaskıcı, Laura, Soner Gönül, Haluk Mustafa Tan, Bedirhan Çetin, Dimata, Ercan Kara,
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Muja (dk. 37) (Samsunspor)
Sarı kart: Ait Benasser (Samsunspor) - MERSİN