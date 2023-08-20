Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: 2 maçta 4 puan bizim için güzel bir sonuç

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, havanın sıcak olmasından dolayı 2 takımın da zorlandığını belirterek, "2 maçta 4 puan bizim için güzel bir sonuç. Biz her hafta depremi hatırlatmak için mutlaka takımımızın sahada olması lazımdı. Takımımız genç. Bu futbolcuların birbirlerine kenetlenmesi, birbirlerine alışması, bir yol alması bir kaç hafta sürebilir" dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, havanın sıcak olmasından dolayı 2 takımın da zorlandığını belirterek, "2 maçta 4 puan bizim için güzel bir sonuç. Biz her hafta depremi hatırlatmak için mutlaka takımımızın sahada olması lazımdı. Takımımız genç. Bu futbolcuların birbirlerine kenetlenmesi, birbirlerine alışması, bir yol alması bir kaç hafta sürebilir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa ile Mersin Stadyumunda karşılaşan Hatayspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Maçın ardından İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Hatayspor Onursal Başkan Lütfü Savaş, bol gollü bir maç olmasını temenni ettiklerini ancak havanın aşır sıcak olmasından dolayı 2 takımın da zorlandığını söyledi. Tribünlerde bile nefes almakta zorlandıklarını kaydeden Savaş, "Top koşturmak, sahada 12-13 kilometre koşmaya çalışmak gerçekten futbolcular adına çok zordu. Bence maç ortadaydı. İki takımda atabilirdi ama iki takımda biraz golden uzak durdu. Maç başladığı gibi bitti. 2 maçta 4 puan bizim için güzel bir sonuç. Çünkü küllerinden yeniden doğan bir Hatayspor var. Çok dramatik günler yaşadık. 6 Şubat'tan bugünlere dönmek çok zordu ki onu başardık. Bu başarı da tabi ki hem Volkan hocamızın hem de yönetimimizin büyük çabaları var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinden önemlisi biz bu 11 ilde olan depreme ne unutacağız nede unutturacağız. Çünkü bu deprem bugün bizim bölgemizde oldu yarın İstanbul'da, diğer gün Bursa'da öbür gün başka ilimizde olabilir. Bu nedenle millet olarak devlet olarak ülke olarak biz bu depremlere hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

"Her hafta depremi hatırlatmak için mutlaka takımımız sahada olması lazımdı"

Depremin bir doğa olayı olduğunu kaydeden Savaş, "Mutlaka bir gün gelip seni buluyor. Önemli olan bu depremlere hazırlıklı olabilmek, güvenilir, güzel evler yapmak. Depremde Japonya'da olduğu gibi hiç huzurumuzu bozmadan hayatımıza devam etmeliyiz. Ancak deprem bir geldi, pir geldi. Hatay ve diğer illeri perişan etti. Biz özellikle tekrardan maçlara başlamak istedik. Çünkü herkes gerçekten yardımcı oluyor, koşturuyor. Tabii hayatta devam ediyor ve gündemde sürekli değişiyor. Biz de her hafta bunu hatırlatmak için mutlaka takımımızın sahada olması lazımdı. Biz geçen hafta siyah formayla maça çıktık. Tabi ki acımız büyük. Bundan dolayı siyah formayla çıktık. Bu hafta da bize gönlünü açan, kapılarını açan, destek olan Mersin'in formasının rengiyle çıktık. Bu sporun güzelliği. Spor fair-play çerçevesinde yapılırsa hem barışa katkı sağlar hem moral, motivasyona katkı sağlar. Biz bunun bilinci içerisindeyiz. İlk Süper Lig'e çıktığımız günden beri kimseden kavga etmeden, sadece futbolumuzu oynayarak, biraz ligi tatlandırmak amacıyla maçlara çıkıyor. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde çıkacağız. Önümüzdeki maçlar inşallah bu maçlardan daha keyif verir ve çok daha lezzetli bir futbol şovuna dönüşecektir. Takımımız genç. Bu futbolcuların birbirlerine kenetlenmesi, birbirine alışması bir yol alması bir kaç hafta sürebilir. 2 haftada 4 puan iyidir" şeklinde konuştu. - MERSİN