Hatayspor Olağanüstü Kongreye Gidiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da kulüp başkanı Hikmet Çinçin, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Çinçin, Hatay Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulübün güncel durumuyla ilgili bilgi veren Çinçin, 9 Ekim'de olağanüstü kongreye gideceklerini söyledi.

Oluşan şartlar nedeniyle olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olduğunu belirten Çinçin, şöyle devam etti:

"Kongreye kadar sağduyulu davranmak zorundayız, takımımızı elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Psikolojik olarak istifa edip gitmek daha rahat olurdu ama asla öyle bir şey düşünmüyorum. Takımı kongreye kadar bizim taşımamız lazım. Kongreye kadar Bandırmaspor ve Bodrum FK maçlarımız var. Biz Hatayspor'un gününü ve daha çok geleceğini kurtarmaya çalıştık."

Çinçin, 9 Ekim'de çoğunluk sağlanamazsa olağanüstü genel kurulun 16 Ekim'de gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Yeni yönetimin 9 Ekim'de oluşması lazım"

Hatayspor'u maddi açıdan zor günlerin beklediğini dile getiren Çinçin, şöyle konuştu:

"Hatayspor'un menfaati açısından olağanüstü genel kurulun 9 Ekim'de bitmesi lazım. Tekraren bir haftalık süreyi kullanmak Hatayspor'a kötü ve yıkıcı etkiler yapar. Yeni yönetimin 9 Ekim'de oluşması lazım, 16 Ekim'e kayarsa Hatayspor'a maliyeti büyük olur. Şu an 1,5 maaş gerideyiz, ay sonu ödeme yapılmazsa 2,5 maaş geriye düşüyoruz. Bu sefer bütün futbolcular ihtar çeker. Yabancı futbolcuya 15 gün, Türk futbolcuya da 30 gün içerisinde ödemesini yapman lazım. Ödemezsen feshe gider. En azından 9 Ekim'de yönetim oluşursa orada 6 günlük zaman şansı var. Ben ay sonuna kadar para tedarik edebilirsem ödeme yapacağım."

Hatayspor'un maçlarını evinde oynamamasının süreci olumsuz etkilediğini vurgulayan Çinçin, takımın 19 Ekim'deki Çorum FK maçını İskenderun ilçesindeki Sarıseki Stadı'nda oynamasını beklediklerini aktardı.

Çinçin, teknik direktör Hugo Almeida ve ekibine sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Trendyol 1. Lig'de çıktığı 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan bordo-beyazlılar, 3 puanla 18. sırada yer alıyor.