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Hatayspor, Kayserispor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, 5'e 2 top çalışması, taktik çalışması ve çift kale maç yaptılar. Hatayspor, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonu'nda Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktik çalışması ve çift kale maç ile tamamladı.

Hatayspor, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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