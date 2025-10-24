Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

HATAYSPOR 90+2'DE YIKILDI

Hatayspor, 6. dakikada Marcelin Kilama'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan kaydetti. Bu golle birlikte Hatayspor, ligdeki ilk galibiyetini kıl payı kaçırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI, PENALTI KAÇTI

Hatayspor'da 81. dakikada Engin Aksoy, kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Sivasspor'da 83. dakikada Daniel Avramovski penaltı vuruşundan sonuç çıkaramadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki puanını 4'e Sivasspor ise 14'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.