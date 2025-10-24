Haberler

Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi

Hatayspor ilk 3 puanını 90+2'de yediği golle erteledi
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında ligde henüz galibiyeti bulunmayan Hatayspor, deplasmanda Sivasspor ile 90+2'de yediği golle 1-1 berabere kaldı.

  • Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.
  • Hatayspor, 6. dakikada Marcelin Kilama'nın golüyle 1-0 öne geçti.
  • Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan kaydetti.
  • Hatayspor'da 81. dakikada Engin Aksoy kırmızı kart gördü.
  • Sivasspor'da 83. dakikada Daniel Avramovski penaltı vuruşundan gol atamadı.
  • Bu sonuçla Hatayspor'un puanı 4'e, Sivasspor'un puanı 14'e yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

HATAYSPOR 90+2'DE YIKILDI

Hatayspor, 6. dakikada Marcelin Kilama'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2. dakikada Kamil Fidan kaydetti. Bu golle birlikte Hatayspor, ligdeki ilk galibiyetini kıl payı kaçırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI, PENALTI KAÇTI

Hatayspor'da 81. dakikada Engin Aksoy, kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı. Sivasspor'da 83. dakikada Daniel Avramovski penaltı vuruşundan sonuç çıkaramadı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki puanını 4'e Sivasspor ise 14'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Ümraniyespor deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Erzurumspor'u ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
