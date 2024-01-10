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Hatayspor ile Gaziantep FK arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ kanattan Kerim Alıcı'nın orta-şut karışımı vuruşu az farkla dışarıya gitti.

33. dakikada Dragus'un ceza alanı dışından yaptığı vuruşta top kaleci Erce'de kaldı.

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Osman Gökhan Bilir

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Maksimovic, Kilama, Kerim, Görkem, Aburjania, Ömer Faruk, Dele-Bashiru, Rivas, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Hodzic, Aabid, Joelson Fernandes, Lamkel Ze, İbrahim Demir, Dadashov

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gaziantep FK: Nita, Morais, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, N'koulou, M'bakata, Jevtovic, Ogün Özçiçek, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Dragus

Yedekler: Burak, Furkan Soyalp, İlker Karakaş, Batuhan Şen, Oğulcan Çağlayan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Markovic, Mehmet Kuzucu, Riascos

Teknik Direktör: Marius Sumudica - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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