Hatayspor İçin Beşiktaş Maçı Hayat Önemi Taşıyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, müsabakadan puan çıkaramazsa küme düşmesi kesinleşecek.

Ligde son 4 haftada aldığı mağlubiyetler nedeniyle zor günler yaşayan Hatayspor, 33. hafta maçında 25 Nisan Cuma günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Bordo-beyazlılar, siyah-beyazlı takım karşısında galibiyet arayacak.

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor'un matematiksel olarak yoluna devam etmesi için müsabakada yenilmemesi ve alt sıralardaki rakiplerinin puan kaybetmesi gerekecek.

Hatayspor'un karşılaşmadan puan çıkaramaması durumunda sezonun bitişine 5 hafta kala ligi son 4 takım arasında tamamlaması netlik kazanacak.

Böylece Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi kesinleşen ikinci takım olacak bordo-beyazlı takımın Süper Lig'deki 5 sezonluk macerası sona erecek.

Hatayspor'un yanı sıra 37 puanla 14. sıradaki Çaykur Rizespor, 34'er puanlı 15. sıradaki Corendon Alanyaspor ve 16. sıradaki Sipay Bodrum FK ile 31 puanla 17. sırada bulunan Net Global Sivasspor, ligde kalma mücadelesi veriyor.