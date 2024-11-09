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Hatayspor, Gaziantep FK'yi İlk Yarıda 2-1 Geçti

Hatayspor, Gaziantep FK'yi İlk Yarıda 2-1 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Rui Pedro ve Bamgboye'nin golleriyle öne geçen Hatayspor'a, Gaziantep FK'dan Sorescu cevap verdi.

Stat: Mersin

Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 18 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Diack, Fernandes, Görkem Sağlam, Rui Pedro, Rivas, Aboubakar

Gaziantep Fk : Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit, Sorescu, Ndiaye, Mandouki, Mustafa Eskihellaç, Maxim, Halil Dervişoğlu, Lungoyi

Goller: Dk. 12 Rui Pedro, Dk. 35 Bamgboye (Atakaş Hatayspor ), Dk. 45+2 Sorescu ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Atakaş Hatayspor- Gaziantep Fk maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

9. dakikada sol kanatta Fernandes'in ortasına yükselen Aboubakar topu arka direkteki Rivas'a indirdi. Rivas'ın pasıyla ceza yayı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Rui Pedro'nun şutu direğin üstünden auta çıktı.

12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasına altıpas önünde yükselen Rui Pedro kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

16. dakikada sol kanattan Cengiz Demir'in ortasına hareketlenen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

35. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Fernandes'in arka direğe ortasında müsait pozisyondaki Bamgboye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

40. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan ortaladığı topu kontrol eden Halil Dervişoğlu'nun rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlağı Erce Kardeşler kornere çeldi.

45+2. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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