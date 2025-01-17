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Hatayspor, Galatasaray'ı Geride Bıraktı

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı 28. dakikada Cemali Sertel'in attığı golle önde kapatmayı başardı. Maçta ilk yarıda Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğü dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Galatasaray ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Hatayspor kale arkasından atılan meşalelerden ikisinin sahanın içerisine düşmesi üzerine hakem oyunu kısa süreliğine durdurdu. Meşaleler saha dışına alındıktan sonra oyun tekrar başladı.

9. dakikada sağdan Yunus'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

15. dakikada Yunus Akgün'ün ceza yayı üzerine çevirdiği topa gerilerden gelen Torreira'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

23. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı korner atışında Osimhen'in kafa vuruşunda top kale üzerinden auta çıktı.

28. dakikada Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı korner atışında Rivas'ın indirdiği topa önce Aboubakar dokunda, ardından kale önünde oluşan karambolde Cemali Sertel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

45+2. dakikada Torreira'nın topuk pasında Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunu kaleci Bekaj iki hamlede kontrol etti.

Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci

Hatayspor: Visar Bakaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Lamine Diack, Abdulkadir Parmak, Fernandes, Rivas, Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga Matondo, Selimcan Temel, Bilal Boutobba, Strandberg

Teknik Direktör: Murat Şahin

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Cemali Sertel (dk. 28) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Kaan Ayhan (Galatasaray), Lamine Diack (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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