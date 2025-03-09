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Hatayspor'da 406 gün sonra bir ilk

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, geçen sezonun 23. haftasından sonra (406 gün) sonra ilk kez bir deplasman maçından galibiyetle ayrıldı. Bu aynı zamanda Akdeniz ekibinin bu sezon dış sahada aldığı ilk 3 puan oldu.

Trendyol Süper Lig'de son deplasman galibiyetini geçen sezon elde eden Hatayspor, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-1 yenmesiyle aylar süren hasretine son verdi.

BU SEZON İLK: 406 GÜN SONRA DEPLASMANDA GALİBİYET

Hatayspor, en son geçen sezon 27 Ocak 2024'te oynanan 23. hafta maçında Adana Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek 3 puan almıştı. Ancak bu galibiyetin ardından dış sahada bir daha galip gelemedi. Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik zaferle birlikte, bordo-beyazlılar, dış sahadaki galibiyet özlemini 406 gün sonra bitirdi. Hatayspor, Karadeniz temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle bu sezon deplasmanda ilk kez hanesine 3 puan yazdırdı.

MURAT ŞAHİN, UMUT OLDU

Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlayıp Rıza Çalımbay ile devam eden bordo-beyazlılar, 20. haftadan itibaren göreve getirilen Murat Şahin ile ikinci kez 3 puana ulaştı. Şahin yönetiminde 7 karşılaşmaya çıkan Akdeniz ekibi, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7 puan topladı. Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısında alınan 2-1'lik sonuçla aynı zamanda sezonun üçüncü galibiyetini elde etmiş oldu.

LİGDE KALMA HESAPLARI YAPIYORLAR

Bu sezon 25 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Hatayspor, puanını 16'ya yükseltti. Ligde 18. sırada bulunan bordo-beyazlılar, düşme hattından kurtulmak için mücadelelerini sürdürüyor. Hatayspor, 16 Mart Pazar günü Mersin'de oynayacağı 28. hafta maçında Net Global Sivasspor'u konuk edecek ve bu maçta galibiyet arayacak.

Hatayspor'da 406 gün sonra bir ilk
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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