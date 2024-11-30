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Hatayspor, Beşiktaş Maçında 3 Puan Hedefliyor

Hatayspor, Beşiktaş Maçında 3 Puan Hedefliyor
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de son iki maçında topladığı 4 puanla çıkışa geçtikten sonra, 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de konuk edeceği Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor. Kulüp Başkanı Mıstıkoğlu, takımın gelişiminden umutlu olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatay spor, 14. haftada 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de konuk edeceği Beşiktaş karşısında da 3 puan hedefliyor.

Ligin 12. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konya spor ile 1-1 berabere kalan Hatay spor, kötü başladığı sezonun son 2 haftasında topladığı 4 puanla çıkışa geçti.

Hatay spor, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda son haftaların formsuz takımı Beşiktaş karşısında da 3 puan elde ederek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Başkan Mıstıkoğlu: "Takım her geçen gün daha iyi gidiyor"

Hatay spor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine, takımın son iki haftada hak ettiği sonuçları almaya başladığını söyledi.

Gaziantep FK ve Konya spor maçlarının sonuçlarına değinen Mıstıkoğlu, "Takım her geçen gün daha iyi gidiyor, daha etkili futbol oynuyor. Oyuncuların sahada ortaya koyduğu efor artıyor. Toparlanmaya başladık. İki maçta ortaya koyduğumuz çıkışı sürdüreceğimize inanıyorum." dedi.

Mıstıkoğlu, Beşiktaş'ın zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, "Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu süreç nedeniyle üzüntü duyuyoruz. Hasan Arat gibi çok değerli bir başkanın istifa etmesi bizi üzdü. Hasan Bey, spor camiasında gerçekten düzgün insanlardan biriydi. Beşiktaş güzide bir kulübümüz. Sıkıntılar yaşamasını hiçbirimiz istemez." diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekip karşısında galibiyet parolasıyla maça çıkacaklarını vurgulayan Mıstıkoğlu, şunları kaydetti:

"Beşiktaş ne kadar formsuz olursa olsun iyi bir takım. Bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Son günlerde kötü sonuçlar alsa da yönetimsel olarak bazı sıkıntılar yaşasa da güçlü bir takım. Bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Maçı 3 puanla tamamlayıp çıkış serimizi sürdürmek istiyoruz. 'Maçı kazanacağımızdan eminim' diyebilirim, notlarımız bu yönde. Üç sakat, bir cezalı oyuncumuz vardı. Çok şükür onlar da takıma dönüyor. Eksiğimizin olmaması bizim için büyük bir avantaj."

Mıstıkoğlu, Beşiktaş karşısında Hataylılar ve Hatayspor taraftarının tribünde yerini alarak takımı desteklemesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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