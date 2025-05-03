Hatayspor - Başakşehir Maçının Ardından Teknik Direktörler Değerlendirdi

SÜPER Lig'in 34'üncü haftasında Hatayspor, sahasında Başakşehir'a 4-2 mağlup oldu. Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçla alakalı değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Çok önemli bir maçı kazandık. Hatay takımı saygıyı hak eder bir şekilde mücadelesine devam ediyor. Matematiksel olarak lige veda etmiş gibi gözükseler de özellikle içeride ve özellikle toplu oyunda rakiplerini zor duruma düşürmeye devam ediyorlar. Bizde maçın başında hem baskı planımız hem de şok bir golle yanlış tercih, yanlış pas gibi, doğru zamanda bağlantı oyunu olmadan kaybettiğimiz top, yediğimiz golden sonra, 10'uncu dakikadan sonra baskı planı işlemeyince farklı bir baskıya geçtik. Ondan sonra işler bizim için düzelmeye başladı. Top bizdeyken formasyonumuzun da çok iyi işlediğini gördük açıkçası. Ondan sonra golün geleceği belliydi. Özellikle sağ tarafımızdan iyi hücumlar yaptığımızı düşünüyorum. Sol tarafta biraz erken hücumlar, biraz erken final tercihleri, biraz oyunu o tarafta tutma çabamız, ritmimizi biraz bozdu ama ikinci golü kolay bulduk. 3-1 ile penaltı ile içeriye girip çok daha rahat bir ikinci yarı oynayabilirdik ya da daha farklı bir senaryoda maç oynayabilirdik. Aslında ikinci yarı yediğimiz 2-2'lik gole kadar bence gayet iyi oynuyorduk, hiçbir kalemizde tehlike yaşamadan, pozisyon üreterek devam ediyorduk ama maalesef muhteşem bir gol yedik. Çok formda, Boutobba'yı da tebrik ediyorum. Bu tür pozisyonları hem çalışarak hem analizle hem görselle oyuncularımıza göstermemize rağmen, oradan bir gol yedik. Sonrasında biraz tedirgin olduk açıkçası. Gol de geç gelince, pozisyonlara girdiğimizde veya final paslarında biraz tedirgin olduğumuzu gördüm. O bizi biraz tedirgin etti ama gol geldikten sonra tekrardan doğru oyunu, iyi oyunu oynamaya başladık ve farkı arttırdık. İşte Ivan; bir gol, bir penaltı, asisti. Umut bir asist, Keny penaltıyı aldı, Figueiredo da son penaltıyı gole çevirdi. Giren 4 oyuncudan da katkı almış olduk. Bu bizim için ayrıca önemli. Oyuncuların tebrik ediyorum, Hatayspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Onurlu mücadelelerinden dolayı da tebrik ediyorum" dedi.

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise, "Başakşehir'i tebrik ediyorum. Ama bu hakemle ilgili biraz konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben 2-3 hafta önceydi herhalde bir açıklama yapmıştım; 'Türk hakemlerine güvenelim, onları geliştirelim' diye. Ama gördüğüm kadarıyla buna pek yanaşmıyorlar, pek gelişme arzusunda değiller. Maç boyunca verdiği kararlar; bunu bu maç nezdinde söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Bizler nasıl oyunu geliştirmek için çalışıyorsak, hakemlerimiz de biraz daha dikkatli olsunlar. Maç boyunca bu kadar kötü bir yönetim uzun zamandır görmedim. Artık biz bu lige iyi veda etmeye çalışıyoruz, iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman bunu başarıyoruz da. Ama hep kırılma anlarında ne yazık ki biraz da artık hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Hep skoru bir yerlere getirip, son 10-15 dakikalarda, hep kırılma anlarında ne yazık ki galibiyet alamıyoruz. Ama bizim için senenin hazırlığı çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz. Gençlerimizi ufak ufak katmaya çalışıyoruz. Önümüzde kalan 4 maçta onlara süre vereceğiz. Zaman zaman belki 90 dakika düşüneceğiz, bazen 15-20 dakika, bazen yarım saat. Seneye hazırlıklarımız devam edecek" diye konuştu.

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