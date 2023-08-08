Hatayspor'a yeni forma sponsoru

Volkan Demirel: Hatayspor, bundan sonra herkesin 2'nci takımıdır"Hedefimiz, bu sene başarı ya da galip gelmek değil Hatay'a umut olmak""Son 2 transfer hariç 1 Euro bile harcamadık"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / İSTANBUL, - Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, resmi forma sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Volkan Demirel : Hatayspor, bundan sonra herkesin 2'nci takımıdır

"Hedefimiz, bu sene başarı ya da galip gelmek değil Hatay'a umut olmak"

Sponsor markanın Middle East (Orta Doğu) Genel Müdürü Taner Seyis ise yaptığı açıklamada, "Trajedi sonrası kulüp ile hemen iletişime geçtik. Onlara yardım edebileceğimizi biliyorduk. Bu projeden bir gelir elde etmeyeceğiz. Formalardan elde edilen bütün gelirler, direkt olarak kulübe gidecek. Bu trajediyi yaşayan bir şehrin takımını yeniden hazırlamak için Volkan'ın 6 aya ihtiyacı vardı ve bunu başardı. Bu gerçekten inanılmaz. Hatayspor, bundan sonra herkesin 2'nci takımı. Lütfen bu trajediyi unutmayalım. Siyah formadan alın, giyin ve bu kulübü destekleyin. Bu forma, hayatınız boyunca bu trajediyi hatırlamak için size yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.