Haberler

"Olimpik Gün" depremlerinden etkilenen Hatay'da kutlandı

'Olimpik Gün' depremlerinden etkilenen Hatay'da kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Hatay'da düzenlenen Olimpik Gün etkinliğinde milli sporcular, çocuk ve gençlerle bir araya gelerek çeşitli spor branşlarını tanıttı. TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, sporun iyileştirici gücüyle deprem yaralarını sarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da düzenlenen Olimpik Gün etkinliğinde, milli sporcular gençlerle buluştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komitesinin organizasyonuna Antakya 15 Temmuz Milli İrade Parkı ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte çeşitli spor branşlarının tanıtıldığı parkurlar kuruldu.

Parkurları deneyimleyen çocuk ve gençler, cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, atlet Mazlum Demir ve masa tenisçi Tugay Şirzat Yılmaz ile bir araya geldi.

Milli sporcularla oyun oynayan katılımcılar, eğlenceli vakit geçirdi.

"Hatay'a yakışır bir Olimpik Gün organizasyonu oldu"

TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için Olimpik Gün'ü Hatay'da yaptıklarını söyledi.

Ellerinden geldiğince kentin normalleşmesine katkıda bulunacaklarını dile getiren Çakır, "Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Valiliğimize çok teşekkür ediyorum, güzel bir ev sahipliği oldu. Hatay'a yakışır bir Olimpik Gün organizasyonu oldu. Bizler de çok keyif aldık." dedi.

Çakır, Hatay'ın ciddi sportif altyapısının olduğunu aktararak "2036 Olimpiyat adaylık dosyamızda Hatay'a yer veriyoruz. İnşallah 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a getirebilirsek o mutluluğu, gururu hep birlikte yaşayacak olursak, disiplinlerden bir tanesi de Hatay'da olacak. Umarım o günler gelir, biz de çok farklı vesilelerle yine Hatay'da oluruz." diye konuştu.

Vali Mustafa Masatlı da sporun insanları hem bedensel hem de zihinsel olarak hayata hazırladığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat asırların felaketiyle spor tesislerimiz de çok zarar gördü. O günden bu yana şehrimiz her yönüyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ihya, inşa ve imar edilirken, spor tesislerimiz de yapılmaya başlandı. Artık şehrimiz eski şehir değil, artık Hatay'ımız yeni Hatay. Dolayısıyla yeni Hatay'da başta federasyonlarımız olmak üzere etkinliklerin yapılmasını çok arzuluyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Olimpik Gün'ün Hatay'da yapılmasından mutluluk duyduklarını vurgulayarak Gençlik ve Spor Bakanlığının kente yaptığı yatırımları anlattı.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nın da kentte düzenleneceği bilgisini veren Öntürk, "Ayrıca aba güreşlerinde Yayladağı'mız çok önde olan, ciddi sporcu yetiştiren ilçemiz. Orayı da artık yerel değil uluslararası aba güreşlerini organize edecek hale getiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Arkadaşının kızını 'Sana eşofman aldım' diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç

Arkadaşının kızını kandırıp apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
ABD ve İran imzaları İsviçre'de atacak

Savaş resmen bitiyor! Ülke de tarih de belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Necati Ateş'ten olay yaratan paylaşım: İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Terim'i TFF başkanı yaptı

Olay yaratan paylaşım: Hacıosmanoğlu, Terim'i TFF başkanı yaptı
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı

Önce iltifat etti, sonra vurdu! Bütün bunları yapan bir çocuk
Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı

G.Saray'dan para için mi ayrıldı? Ergün Gürsoy asıl gerçeği açıkladı
Narin olayını bir de abisinden dinleyin: Son kahvaltımız...

Narin olayını bir de abisinden dinleyin: Son kahvaltımız...
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu