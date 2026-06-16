'Olimpik Gün' depremlerinden etkilenen Hatay'da kutlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da düzenlenen Olimpik Gün etkinliğinde, milli sporcular gençlerle buluştu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Milli Olimpiyat Komitesinin organizasyonuna Antakya 15 Temmuz Milli İrade Parkı ev sahipliği yaptı.

Etkinlikte çeşitli spor branşlarının tanıtıldığı parkurlar kuruldu.

Parkurları deneyimleyen çocuk ve gençler, cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, atlet Mazlum Demir ve masa tenisçi Tugay Şirzat Yılmaz ile bir araya geldi.

Milli sporcularla oyun oynayan katılımcılar, eğlenceli vakit geçirdi.

"Hatay'a yakışır bir Olimpik Gün organizasyonu oldu"

TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, etkinlikte yaptığı konuşmada, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünü kullanarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için Olimpik Gün'ü Hatay'da yaptıklarını söyledi.

Ellerinden geldiğince kentin normalleşmesine katkıda bulunacaklarını dile getiren Çakır, "Hem Büyükşehir Belediyemiz hem Valiliğimize çok teşekkür ediyorum, güzel bir ev sahipliği oldu. Hatay'a yakışır bir Olimpik Gün organizasyonu oldu. Bizler de çok keyif aldık." dedi.

Çakır, Hatay'ın ciddi sportif altyapısının olduğunu aktararak "2036 Olimpiyat adaylık dosyamızda Hatay'a yer veriyoruz. İnşallah 2036 Olimpiyatları'nı İstanbul'a getirebilirsek o mutluluğu, gururu hep birlikte yaşayacak olursak, disiplinlerden bir tanesi de Hatay'da olacak. Umarım o günler gelir, biz de çok farklı vesilelerle yine Hatay'da oluruz." diye konuştu.

Vali Mustafa Masatlı da sporun insanları hem bedensel hem de zihinsel olarak hayata hazırladığına dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat asırların felaketiyle spor tesislerimiz de çok zarar gördü. O günden bu yana şehrimiz her yönüyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ihya, inşa ve imar edilirken, spor tesislerimiz de yapılmaya başlandı. Artık şehrimiz eski şehir değil, artık Hatay'ımız yeni Hatay. Dolayısıyla yeni Hatay'da başta federasyonlarımız olmak üzere etkinliklerin yapılmasını çok arzuluyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Olimpik Gün'ün Hatay'da yapılmasından mutluluk duyduklarını vurgulayarak Gençlik ve Spor Bakanlığının kente yaptığı yatırımları anlattı.

Türkiye Güreş Şampiyonası'nın da kentte düzenleneceği bilgisini veren Öntürk, "Ayrıca aba güreşlerinde Yayladağı'mız çok önde olan, ciddi sporcu yetiştiren ilçemiz. Orayı da artık yerel değil uluslararası aba güreşlerini organize edecek hale getiriyoruz." dedi.