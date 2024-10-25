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Hasan Yıldız, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

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Türkiye Muaythai Federasyonu 5. olağan genel kurulunda, mevcut başkan Hasan Yıldız, kullanılan 141 oyla tekrar başkan seçildi. Yeni yönetim kurulunda birçok isim bulunuyor ve Yıldız, Türk sporuna daha aktif katkı yapacaklarını belirtti.

Türkiye Muaythai Federasyonu başkanlığına yeniden Hasan Yıldız seçildi.

Federasyonun 5. olağan genel kurulu, Hilton Garden Inn Gimat'ta yapıldı. Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Yıldız, kullanılan 141 oyun tamamını alarak bir kez daha başkan oldu.

Yıldız başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Korkmaz Atalay, Hasan Siret Albayrak, İbrahim Somtaş, Atakan İli, Hamit Durmaz, Hulusi Elmas, Fatih Şahiner, Aşkın Dinçer, Birol Topuz ve Çağan Atakan Arslan yer aldı.

Divan başkanlığını Seyfettin Şahan'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Yıldız, yaptığı konuşmada, ilk defa başkan seçildiği 2021'den itibaren gerçekleştirdiği icraatları ve milli sporcuların imza attığı başarıları anlatarak, "Gerek Dünya Muaythai Federasyonundaki gerek Avrupa federasyonundaki lider konumumuz bize sorumluluk yüklemektedir. Dünya muaythaisine hatta Türk sporuna yön vermemiz gerektiğinin ve sorumluluğunun bilincindeyiz. Dolayısıyla bu süreçte daha aktif olacağız." diye konuştu.

Gelecek dönem daha iyisini yapmak için çalışacaklarını söyleyen Yıldız, "Bölgesel şampiyonaları düzenlemeye devam edeceğiz. Türk sporu ve muaythaiyi ülkemizde geliştirdiğimiz gibi Akdeniz ülkeleri, Avrupa ve dünyaya yön vererek geliştireceğiz. Avrupa Elitler Ligi'nin kurucu ülkesi olacağız. Kamp merkezi için proje ve girişimler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Hasan Yıldız

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