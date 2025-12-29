Hasan Şaş'tan sürpriz itiraf: Fenerbahçe çok çok iyi bir oyuncu almış, ben Galatasaray'da olmasını isterdim

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Süper Lig'de sezonun ilk yarısını sporOn YouTube kanalında değerlendirdi. Hasan Şaş, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio için çarpıcı bir itirafta bulundu.

'İYİ OYUNUN SEBEBİ...'

Fenerbahçe'nin oyun planı hakkında konuşan Hasan Şaş, " Fenerbahçe'nin iyi oyununun sebebi, Tedesco'nun geldikten sonra hemen 2 çakılı 6 numara bazen Fred'i kullandı ama İsmail-Alvarez ikilisi... Hepsi Asensio'yu daha rahat nasıl oynatabilirim üzerineydi.' dedi.

'GALATASARAY'DA OLMASINI İSTERDİM'

Marco Asensio'ya övgü dolu sözler sarf eden Hasan Şaş, çarpıcı bir itirafa imza atarak, ' Fenerbahçe çok çok çok iyi bir oyuncu (Asensio) almış. Ben bu oyuncunun açık söyleyeyim Galatasaray'da olmasını isterdim. Çok fark yaratır. Sol ayağına hakim, oyun zekası çok yüksek, az top kaybı yapıyor, devamlı tehlike halinde. Talisca da iyi durumda.' sözlerini sarf etti.

'BAŞINIZA BELA ALIRSINIZ'

Sözlerine devam eden Şaş, 'Talisca ile birlikte 2 tane solak Fenerbahçe'ye çok şey katıyor. Burada Fenerbahçe'yi durdurmak için konuşmayayım ama şöyle bir şey var, eğer Talisca ve Asensio bağlantılarını kesemezseniz ikisi de sol ayak, ikisi de çok formda başınıza bela alırsınız.' yorumunu yaptı.

'İKİSİNİ DURDURUN FENERBAHÇE DURUR'

Asensio ve Talisca'nın oyun içindeki önemine değinmeye devam eden Şaş, 'İkisini durdurun Fenerbahçe durur. Asensio ile Talisca çok fark yaratıyor. Asensio bütün orta sahanın merkezinde, kanatlara içlere gidiyor... Bunun kontrolü çok zor. Galatasaray'da Yunus'un olduğu gibi. Önlerinde oynayan Talisca ona yardım ediyor, pas alışverişi ve düzeninde. Bire birde adam geçiyor Asensio, iyi asist yapıyor, iyi şut çekiyor, oyun zekası çok üst kalite. Talisca da buna uyunca ortaya farklı bir Fenerbahçe çıkıyor. Eyüpspor maçının ilk yarısında Fenerbahçe çok iyi bir futbol oynadı, bu net." şeklinde konuştu.