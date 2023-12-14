Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi

TBMM'de konuşma yaparken kürsüde fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. TBMM'de oturum yönetirken acı haberi alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara vererek "Acı bir haber aldığımız için birleşime ara veriyoruz. Grup Başkanvekillerini arkaya davet ediyorum" dedi.

Birkaç gün önce TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Bitmez'in vefat haberini alan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, acı haber nedeniyle grup başkanvekillerini arkaya davet etti, birleşime ise ara verildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören Bitmez, bugün hayatını kaybetti.

TBMM'DE ACI HABERİN ARDINDAN BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Bitmez'in vefatı siyaset dünyasını yasa boğarken, acı haber TBMM'de de büyük bir üzüntüyle karşılandı. O anlarda TBMM kürsüsünde konuşma gerçekleştiren CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'dan özür dileyen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, acı bir haber aldıklarını söyledi.

Önder, "Sayın Özkan sizden ve genel kuruldan özür dileyerek araya giriyorum. Bir acı haber aldık, oturum açıldığında size yeniden söz vereceğim. Sayın grup başkanvekillerini arkaya davet ediyorum. Birleşime 20 dakika ara verilmiştir" dedi.

Aranın ardından tekrar birleşimi başlatan Önder, vefat haberini duyurup cenaze programını Meclis'e duyurdu. Önder, "Sayın Bitmez için saat 16.00'da TBMM'de tören yapacağız. Yarın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek." ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder