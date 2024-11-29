Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

Hasan Arat, Beşiktaş'a Veda Etti

Hasan Arat, Beşiktaş'a Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, düzenlenen veda organizasyonunda duygusal bir konuşma yaparak siyah-beyazlı camiaya veda etti. Arat, kulüp için onurla görev yaptığını belirterek, Beşiktaş'ın geleceğinden umutlu olduğunu ifade etti.

İstifa eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Düzenlenen veda organizasyonu için geldiği Tüpraş Stadı'nda alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Hasan Arat, sporcular, kulüp personeli ve basın mensuplarıyla vedalaştı.

Arat, yaptığı açıklamada kulübün kapısından 17 yaşında girdiğini belirterek, "Bu kapıdan ne kadar boynu dik, alnı açık girdiysem bugün onurlu, alnım açık şekilde buradan çıkıyorum. Bugün burada sporcularımız, çalışanlarımız, taraftarlarımız ve gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir. Size, 'Bizler gelip geçiciyiz.' demiştim. Bu görevi sonlandırmanın bir asaletini yaşıyorum. Demokrasilerde bunlar çok normal şeylerdir. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. Bundan dolayı içim rahat, çok müsterihim." diye konuştu.

Beşiktaş'ın gençlere emanet olduğunu aktaran Arat, "Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beşiktaş çok büyük bir camiadır. Bu zorlukların üstesinden gelecektir. Beşiktaş her zaman sahibi taraftarıyla, doğru yolu bulacak. Bu camiaya hep güvenelim. Kriz dönemlerinde lütfen havlu atmayalım. Bunlar yaşanabilir, sporda bunlar olabilir. Ben bu müzenin kapısına her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok heyecanlandım. Şimdi giderken de çok heyecanlanacağım. Bu heyecanım hiç bitmeyecek. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben bundan sonra bir taraftar olarak Beşiktaş sevgimi aynen muhafaza edeceğim ve bu güzelliği bu güzel Beşiktaş camiasıyla yaşayacağım. Bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz güvene, seçimde bizlere verdiğiniz oylara, her şeye çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Açıklaması sırasında Hasan Arat'a ikinci başkan Hüseyin Yücel ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
img

Türk-İş Başkanı Atalay'dan gündem yaratacak asgari ücret çıkışı
img

Van'da kayyum protestosu
img

Acun yarışmadan kovmuştu, son hali inanılmaz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dede Korkuta'ta, İlyada'a, Decameron'da, Binbir Gece Masalları'nda teleme, çobanaşı geçer mi? Teleme hangi eserde geçer? Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" .... Kuduz aşısını geliştiren ve 1885'te aşıyı ilk kez uygulayan mikrobiyolog ve kimyager kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Brighton Southampton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kahve falında geyik görmek ne demek? 1 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, Koç burcu yorumu! 1 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları TikTok çöktü mü? Tiktok'a neden girilmiyor, erişim engeli mi getirildi? Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.