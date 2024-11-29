Hasan Arat, Beşiktaş'a Veda Etti

İstifa eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Düzenlenen veda organizasyonu için geldiği Tüpraş Stadı'nda alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Hasan Arat, sporcular, kulüp personeli ve basın mensuplarıyla vedalaştı.

Arat, yaptığı açıklamada kulübün kapısından 17 yaşında girdiğini belirterek, "Bu kapıdan ne kadar boynu dik, alnı açık girdiysem bugün onurlu, alnım açık şekilde buradan çıkıyorum. Bugün burada sporcularımız, çalışanlarımız, taraftarlarımız ve gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir. Size, 'Bizler gelip geçiciyiz.' demiştim. Bu görevi sonlandırmanın bir asaletini yaşıyorum. Demokrasilerde bunlar çok normal şeylerdir. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. Bundan dolayı içim rahat, çok müsterihim." diye konuştu.

Beşiktaş'ın gençlere emanet olduğunu aktaran Arat, "Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beşiktaş çok büyük bir camiadır. Bu zorlukların üstesinden gelecektir. Beşiktaş her zaman sahibi taraftarıyla, doğru yolu bulacak. Bu camiaya hep güvenelim. Kriz dönemlerinde lütfen havlu atmayalım. Bunlar yaşanabilir, sporda bunlar olabilir. Ben bu müzenin kapısına her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Bugün de çok heyecanlandım. Şimdi giderken de çok heyecanlanacağım. Bu heyecanım hiç bitmeyecek. Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben bundan sonra bir taraftar olarak Beşiktaş sevgimi aynen muhafaza edeceğim ve bu güzelliği bu güzel Beşiktaş camiasıyla yaşayacağım. Bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz güvene, seçimde bizlere verdiğiniz oylara, her şeye çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Açıklaması sırasında Hasan Arat'a ikinci başkan Hüseyin Yücel ve bazı yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.